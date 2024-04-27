Суд отправил журналиста Мингазова под домашний арест

Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение п. «д» ч.2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти»). По данным следствия, Мингазов в апреле 2022 года разместил на администрируемом им новостном канале соответствующую публикацию под видом достоверной информации.