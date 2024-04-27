Адвоката, обвиняемого в убийстве из мести, взяли под стражу в Приморье

Меру пресечения в виде заключения под стражу избрали адвокату Андрею Конопле, которого обвиняют в убийстве из мести 14-летней давности, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Приморскому краю.
По ходатайству следователя Андрея Коноплю арестовали на 1 месяц 29 суток.
Напомним, адвоката обвиняют в том, что в январе 2010 года он застрелил из карабина сторожа зимовья, где они отдыхали компанией. Будучи пьяным, сторож поджёг домик, в пожаре погибла знакомая Андрея Конопли. По версии следствия, желая отомстить за поджог и смерть женщины, адвокат трижды выстрелил в мужчину из «Сайги».
Нынешний подзащитный Андрея Конопли — бывший прокурор Приморья Валерий Василенко, которого обвиняют в мошенничестве с акциями «Восточной верфи».