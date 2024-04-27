Во Внуково опровергли данные об эвакуации из-за угрозы взрыва

За последнюю неделю несколько раз поступали угрозы о минировании в аэропорту Кишинева, в одном из случаев также говорилось о бомбе в самолете. Все сообщения оказались ложными. Это происходило на фоне возвращения в столицу Молдавии оппозиционных депутатов со съезда в Москве, где было объявлено о создании предвыборного блока «Виктория». Среди них была и башкан Гагаузии Евгения Гуцул: когда она прилетела 26 апреля, в аэропорту также объявили эвакуацию.