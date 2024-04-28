Al Jazeera: Израиль наносит авиаудары по центральной части Газы

Журналисты канала проинформировали о возобновлении израильских авиаударов.
По имеющимся данным, израильские военные наносят удары по населенным пунктам Эз-Завайда и Эль-Мурака.
Ранее сообщалось, что новое предложение Израиля по сделке об освобождении заложников с палестинским движением ХАМАС предполагает «восстановление долгосрочного спокойствия» в секторе Газа после освобождения заложников.
В свою очередь палестинское движение ХАМАС направило новые предложения по урегулированию в секторе Газа своему лидеру в анклаве Яхье Синвару.