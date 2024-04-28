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Al Jazeera: Израиль наносит авиаудары по центральной части Газы

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля наносят удары по центральной части сектора Газа, передает телеканал Al Jazeera.

Источник: Reuters

Журналисты канала проинформировали о возобновлении израильских авиаударов.

По имеющимся данным, израильские военные наносят удары по населенным пунктам Эз-Завайда и Эль-Мурака.

Ранее сообщалось, что новое предложение Израиля по сделке об освобождении заложников с палестинским движением ХАМАС предполагает «восстановление долгосрочного спокойствия» в секторе Газа после освобождения заложников.

В свою очередь палестинское движение ХАМАС направило новые предложения по урегулированию в секторе Газа своему лидеру в анклаве Яхье Синвару.