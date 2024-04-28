Задержанному украинскому студенту МГУ сократили срок пребывания в России

Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г., уроженец Одессы и гражданин Украины, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, а также публикации, направленные на сбор денег «для нужд вооруженных сил Украины», а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории Московского региона. 26 апреля он был арестован на 12 суток за нарушение статьи 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).