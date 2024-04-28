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Задержанному украинскому студенту МГУ сократили срок пребывания в России

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украинский студент МГУ, арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и за публикацию информации националистического характера, получил уведомление о сокращении срока пребывания в России и необходимости выехать с территории РФ в течение трех дней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

Ранне источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о задержании украинского студента шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г. за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и за размещение информации националистического характера, включая призывы к национальной розни и призывы к ударам по Москве.

«То обстоятельство, что Гулько С. В. выдано уведомление о сокращении ему срока временного пребывания на территории РФ и необходимости выехать с территории РФ в течение 3 дней, не препятствует назначению Гулько С. В. справедливого наказания за совершенное им правонарушение», — рассказал собеседник агентства.

Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г., уроженец Одессы и гражданин Украины, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, а также публикации, направленные на сбор денег «для нужд вооруженных сил Украины», а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории Московского региона. 26 апреля он был арестован на 12 суток за нарушение статьи 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Источник сообщил, что у арестованного есть действующий паспорт гражданина Украины, при этом заявление на получение российского гражданства студент МГУ не подавал.

По данным источника, в соцсетях этот студент неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как «чувствует себя здесь неуютно», а также призывал к ударам по Москве, публиковал лозунги националистической Украинской повстанческой армии*.

По данным источника, вечером 3 апреля студент был задержан сотрудниками ОВД за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а затем был доставлен в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения административного материала и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. После этого 26 апреля Тверской районный суд Москвы по двум протоколам назначил ему арест еще на 12 суток.

* Экстремистская организация, запрещена в России.

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