Солиста «Коррозии металла» оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

Сам Троицкий заявил, что он выступал на сцене, а не продавал сомнительную атрибутику. Часть товара, по его словам, привез другой человек. «Я признаю свою вину, что не позаботился о том, чтобы изъять из окружения любые артистические предметы, которые могут вызвать малейшее сомнение… У меня не было умысла вести какую-то пропаганду», — заявил он.