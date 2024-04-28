Солиста «Коррозии металла» оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

«Признать Троицкого Сергея Евгеньевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 тысячи рублей», — заявил судья Нижегородского районного суда Сергей Титов.
Как было объявлено в зале суда, на концерте группы вечером 27 апреля в нижегородском клубе продавались различные товары — футболки, толстовки, книги — с запрещённой нацистской символикой. «В деле есть фотоматериалы, где на футболке видно изображение “Мертвой головы”, которая относится к знакам различия 3-й танковой дивизии СС. Также на книге изображена символика СС», — сказал судья.
Сам Троицкий заявил, что он выступал на сцене, а не продавал сомнительную атрибутику. Часть товара, по его словам, привез другой человек. «Я признаю свою вину, что не позаботился о том, чтобы изъять из окружения любые артистические предметы, которые могут вызвать малейшее сомнение… У меня не было умысла вести какую-то пропаганду», — заявил он.
Троицкий пообещал взять дополнительных сотрудников для того, чтобы они впредь тщательно все проверяли.
Во время заседания суда музыкант попросил разрешить ему отвечать судье сидя, так как плохо себя чувствует после ночи в камере для административно задержанных.
Ранее региональное управление МВД сообщило, что в одном из клубов Нижнего Новгорода были задержаны трое участников музыкальной группы, которых доставили в отдел полиции, где в отношении них составили административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). При проведении оперативных мероприятий были изъяты книги и более 20 футболок с нанесенными на них запрещенными символами.
Ранее директор группы «Коррозия Металла» Мария Рунова заявила РИА Новости, что лидера и солиста группы Сергея Троицкого (Паук) задержали на концерте в нижегородском клубе «Ненависть». По её словам, задержание произошло в перерыве между песнями: у представителей правопорядка возникли претензии к «мерчу группы».
Сам Троицкий рассказал РИА Новости, что запрещенную символику группа не пропагандирует, так как в ней не разбирается.
«Коррозия металла» была основана в 1984 году, выступает в стиле трэш-метал.