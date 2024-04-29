Раскрыты неожиданные подробности убийства двух украинцев в Германии

В субботу вечером рядом с торговым центром в городе Мурнау обнаружили двух мужчин с колото-резаными ранами. Один из них погиб на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины. Вскоре после произошедшего полиция задержала жившего неподалеку россиянина, которого подозревают в совершении двойного убийства.