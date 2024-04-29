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Лидер «Коррозии металла» объявил о приостановке деятельности группы

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Солист «Коррозии металла» Сергей Троицкий («Паук») заявил, что группа приостанавливает деятельность. В ночь на воскресенье в одном из клубов Нижнего Новгорода были задержаны трое участников группы, в том числе Троицкий, за продажу «мерча» с нацистской символикой. Их отвезли в отдел полиции и позднее оштрафовали.

Источник: © РИА Новости

Сам Троицкий рассказал РИА Новости, что запрещенную символику группа не пропагандирует, так как в ней не разбирается.

«Группа “Коррозия металла” приостанавливает свою деятельность, потому что мы не можем рекламировать концерты и приглашать туда публику», — сказал Троицкий на видео, опубликованном в Telegram-канале газеты «Известия».

За свой комментарий Троицкий «потребовал пиво и шампанское, после чего попытался отобрать камеру у оператора», пишет издание.

Ранее в МВД сообщили, что в одном из клубов Нижнего Новгорода были задержаны трое участников музыкальной группы, которых доставили в отдел полиции, где в отношении них составили административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). При оперативных мероприятиях были изъяты книги и более 20 футболок с запрещенными символами, отметили в полиции.

Директор группы «Коррозия Металла» Мария Рунова заявила РИА Новости, что Троицкого задержали на концерте в нижегородском клубе «Ненависть». По ее словам, задержание произошло в перерыве между песнями: у представителей правопорядка возникли претензии к «мерчу группы».

музыка
скандалы
расследование