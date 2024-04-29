Лидер «Коррозии металла» объявил о приостановке деятельности группы

Ранее в МВД сообщили, что в одном из клубов Нижнего Новгорода были задержаны трое участников музыкальной группы, которых доставили в отдел полиции, где в отношении них составили административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). При оперативных мероприятиях были изъяты книги и более 20 футболок с запрещенными символами, отметили в полиции.