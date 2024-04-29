В Карачаево-Черкесии уничтожили пять боевиков, напавших на наряд ДПС

Нападение произошло в Карачаевске. Злоумышленники открыли стрельбу по полицейским, а затем похитили их оружие и скрылись. Двое пострадавших правоохранителей умерли на месте, третьего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Пятерых подозреваемых объявили в розыск.