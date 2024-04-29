В Карачаево-Черкесии уничтожили пять боевиков, напавших на наряд ДПС

«Злоумышленники, подъехав на автомашине ВАЗ-2109 к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия», — говорится в публикации.
Это произошло в поселке Мара Аягъы Карачаевского района накануне поздно вечером.
Полицейские открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство.
В результате боестолкновения погибли двое правоохранителей — прикомандированные сотрудники УМВД по Курганской области. Еще четыре человека ранены: двое сотрудников ДПС, росгвардеец и один полицейский из Курганской области. Их доставили в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Там нашли несколько самодельных взрывных устройств. Работу координируют начальник Главного управления МВД по СКФО Сергей Бачурин и министр внутренних дел КЧР Владимир Нефедов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов». По информации ведомства, ликвидированные боевики опознаны как предполагаемые участники нападения на полицейских, совершенного 22 апреля.
Нападение произошло в Карачаевске. Злоумышленники открыли стрельбу по полицейским, а затем похитили их оружие и скрылись. Двое пострадавших правоохранителей умерли на месте, третьего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Пятерых подозреваемых объявили в розыск.