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В Карачаево-Черкесии уничтожили пять боевиков, напавших на наряд ДПС

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Вооруженные преступники напали на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии, пятерых из них уничтожили на месте, сообщается в Telegram-канале республиканского МВД.

Источник: © РИА Новости

«Злоумышленники, подъехав на автомашине ВАЗ-2109 к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия», — говорится в публикации.

Это произошло в поселке Мара Аягъы Карачаевского района накануне поздно вечером.

Полицейские открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство.

В результате боестолкновения погибли двое правоохранителей — прикомандированные сотрудники УМВД по Курганской области. Еще четыре человека ранены: двое сотрудников ДПС, росгвардеец и один полицейский из Курганской области. Их доставили в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Там нашли несколько самодельных взрывных устройств. Работу координируют начальник Главного управления МВД по СКФО Сергей Бачурин и министр внутренних дел КЧР Владимир Нефедов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов». По информации ведомства, ликвидированные боевики опознаны как предполагаемые участники нападения на полицейских, совершенного 22 апреля.

Нападение произошло в Карачаевске. Злоумышленники открыли стрельбу по полицейским, а затем похитили их оружие и скрылись. Двое пострадавших правоохранителей умерли на месте, третьего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Пятерых подозреваемых объявили в розыск.

расследование