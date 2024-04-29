Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США не выдали визу делегату России для участия в заседании комитета ГА ООН

ООН, 29 апр — РИА Новости. США не выдали визу делегату РФ для участия в заседании Комитета по информации ГА ООН в Нью-Йорке, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Источник: AP 2023

«В очередной раз вынуждены начать выступление в Комитете по информации с вопроса о том, что американская сторона продолжает систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН», — сказал Полянский.

По его словам, «вновь сорвано участие в работе 46-й сессии Комитета по информации ГА ООН представителя российской делегации из-за невыдачи ему визы, несмотря на своевременно поданные документы». Полянский заявил, что это очередное грубое нарушение обязательств, вытекающих из Соглашения о центральных органах ООН, «наглядно демонстрирующее истинное отношение властей США к вопросам защиты свободы доступа к информации и плюрализма СМИ».

«Рассчитываем, что Секретариат ООН и руководство профильных структур организации с опорой на юридически обязывающие договорённости с принимающим государством приложат необходимые усилия для кардинального выправления подобной неприемлемой ситуации», — заключил дипломат.

ООН
дипломатия