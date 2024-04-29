США не выдали визу делегату России для участия в заседании комитета ГА ООН

«В очередной раз вынуждены начать выступление в Комитете по информации с вопроса о том, что американская сторона продолжает систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН», — сказал Полянский.
По его словам, «вновь сорвано участие в работе 46-й сессии Комитета по информации ГА ООН представителя российской делегации из-за невыдачи ему визы, несмотря на своевременно поданные документы». Полянский заявил, что это очередное грубое нарушение обязательств, вытекающих из Соглашения о центральных органах ООН, «наглядно демонстрирующее истинное отношение властей США к вопросам защиты свободы доступа к информации и плюрализма СМИ».
«Рассчитываем, что Секретариат ООН и руководство профильных структур организации с опорой на юридически обязывающие договорённости с принимающим государством приложат необходимые усилия для кардинального выправления подобной неприемлемой ситуации», — заключил дипломат.