LCI: ВСУ бросили в бой резервы без опыта из-за угрозы прорыва под Авдеевкой

«Нужно отметить, что среди подразделений, которые отправили, чтобы заполнить образовавшуюся брешь (на Авдеевском направлении. — Прим. ред.), — бывшие силы территориальной обороны. Отправили 100-ю механизированную бригаду, у которой нет боевого опыта, <…> просто так, чтобы попытаться заполнить брешь», — рассказал он.
По мнению эксперта, привлечение недостаточно обученных подразделений говорит об острой нехватке солдат в украинской армии. В качестве другой проблемы ВСУ на Авдеевском направлении аналитик назвал слабые оборонительный позиции, показавшие неспособность сдержать удары российской армии.
Французский аналитик опасается, что Россия может добиться еще больших успехов на Донбассе.
«Мне кажется, то, что мы видим в Часовом Яре, зоне к западу от Авдеевки и в других местах уже несколько недель, <…> я думаю, что это просто-напросто начало наступления России. Весеннего наступления России», — предположил Буна.
В понедельник в Минобороны заявили об освобождении села Семеновка на территории ДНР. Накануне ведомство также рассказало о взятии под контроль Новобахмутовки.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.