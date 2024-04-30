Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиация поразила опорные пункты и живую силу ВСУ

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ми-35М поразил опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Центр”, — говорится в заявлении.

Отмечается, что удар наносился по заданным координатам. После применения средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

«Сегодня на командном пункте получили боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Выполнили взлет в район работы, отработали штатно неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования. Передовой авиационный наводчик подтвердил попадание. Вернулись на аэродром базирования», — рассказал штурман экипажа ударного вертолета Артем, слова которого приводит Минобороны.

Российское военное ведомство также опубликовало видеоролик с нанесением удара. На нем показано, как вертолет взлетает с площадки и летит на предельно низкой высоте. Машина выходит на точку нанесения удара и выпускает ракеты. Также демонстрируется отстрел тепловых ловушек и противоракетный маневр, возвращение вертолета на аэродром.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.