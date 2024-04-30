Авиация поразила опорные пункты и живую силу ВСУ

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Центр”, — говорится в заявлении.
Отмечается, что удар наносился по заданным координатам. После применения средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
«Сегодня на командном пункте получили боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Выполнили взлет в район работы, отработали штатно неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования. Передовой авиационный наводчик подтвердил попадание. Вернулись на аэродром базирования», — рассказал штурман экипажа ударного вертолета Артем, слова которого приводит Минобороны.
Российское военное ведомство также опубликовало видеоролик с нанесением удара. На нем показано, как вертолет взлетает с площадки и летит на предельно низкой высоте. Машина выходит на точку нанесения удара и выпускает ракеты. Также демонстрируется отстрел тепловых ловушек и противоракетный маневр, возвращение вертолета на аэродром.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.