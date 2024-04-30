Авиация поразила опорные пункты и живую силу ВСУ

Российское военное ведомство также опубликовало видеоролик с нанесением удара. На нем показано, как вертолет взлетает с площадки и летит на предельно низкой высоте. Машина выходит на точку нанесения удара и выпускает ракеты. Также демонстрируется отстрел тепловых ловушек и противоракетный маневр, возвращение вертолета на аэродром.