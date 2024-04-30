Операторы дронов исключили урон гражданским в Харьковской области

«У птиц (БПЛА ВСУ — ред.), которые мы получали, у трофейных птиц, которые падали, не разбивались и не взрывались, они почему не взорвались, потому что у них нет самоликвидации и плюс не особо грамотно сделан датчик цели», — пояснил военнослужащий.