Операторы дронов исключили урон гражданским в Харьковской области

«Практически нулевая (вероятность — ред.), потому что у нас всегда идет разведка круглосуточная, соответственно, как только выявляется цель, производится доразведка обязательно, для того чтобы убедиться в том, что цель действительно не гражданское лицо», — сказал собеседник агентства.
По его словам, после того как разведка убедится, что цель военного значения, принимается решения отработать FPV-дронами. По его словам, на данном участке фронта бойцы в основном используют дроны российского производства.
«У птиц (БПЛА ВСУ — ред.), которые мы получали, у трофейных птиц, которые падали, не разбивались и не взрывались, они почему не взорвались, потому что у них нет самоликвидации и плюс не особо грамотно сделан датчик цели», — пояснил военнослужащий.
Собеседник агентства отметил, что в российских дронах запрограммирована самоликвидация, и если он не долетит до цели, то произойдет самоподрыв через несколько минут.
«И такого, то что птица упадет и кто-нибудь потом случайно на нее наткнется и взорвется, такого просто априори быть не может», — уточнил боец.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.