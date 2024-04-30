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Расчет миномета «Поднос» уничтожил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет 82-миллиметрового миномета «Поднос» морской пехоты Черноморского флота уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. О работе российских военнослужащих на херсонском направлении 30 апреля рассказали в Минобороны РФ.

Ежедневно противник пытается высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра. Как только разведка передает новые цели, минометчики оперативно разворачивают орудие на ближайшей к ним позиции и наносят огневые удары по живой силе и лодкам ВСУ.

«Дальность до 4 [км], так что до того, как нам надо, можем достать. Мы более мобильные, чаще выступаем в роли атакующей силы», — поделился командир расчета с позывным Акула.

В этот раз «Поднос» также в считаные минуты занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и точным огнем поразил цель.

В Минобороны отметили, что максимальная дальность стрельбы всеми имеющимися минами калибра 82 мм составляет 6 км. При этом минометный расчет может вести как беспокоящий огонь, тем самым держа противника в напряжении, так и прицельный огонь на подавление. И, несмотря на близость к линии боевого соприкосновения, минометчики работают без суеты и спешки.

Ранее, 26 апреля, начальник пресс-центра российской группировки войск «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что бойцы ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ на правом берегу Днепра. По словам спикера, были поражены позиции пяти орудий и минометов, станция артиллерийской разведки ВСУ. При этом ВС РФ не дали украинским боевикам приблизиться к левому берегу Днепра на пяти лодках, уничтожив все их плавсредства.

Ранее, 25 апреля, Кодрян сообщил, что за сутки подразделения группировки «Днепр» уничтожили украинские разведывательные и ударные беспилотники. Всего за день ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, две гаубицы М777 и орудие М119.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.