Расчет миномета «Поднос» уничтожил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Ежедневно противник пытается высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра. Как только разведка передает новые цели, минометчики оперативно разворачивают орудие на ближайшей к ним позиции и наносят огневые удары по живой силе и лодкам ВСУ.
«Дальность до 4 [км], так что до того, как нам надо, можем достать. Мы более мобильные, чаще выступаем в роли атакующей силы», — поделился командир расчета с позывным Акула.
В этот раз «Поднос» также в считаные минуты занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и точным огнем поразил цель.
В Минобороны отметили, что максимальная дальность стрельбы всеми имеющимися минами калибра 82 мм составляет 6 км. При этом минометный расчет может вести как беспокоящий огонь, тем самым держа противника в напряжении, так и прицельный огонь на подавление. И, несмотря на близость к линии боевого соприкосновения, минометчики работают без суеты и спешки.
Ранее, 26 апреля, начальник пресс-центра российской группировки войск «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что бойцы ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ на правом берегу Днепра. По словам спикера, были поражены позиции пяти орудий и минометов, станция артиллерийской разведки ВСУ. При этом ВС РФ не дали украинским боевикам приблизиться к левому берегу Днепра на пяти лодках, уничтожив все их плавсредства.
Ранее, 25 апреля, Кодрян сообщил, что за сутки подразделения группировки «Днепр» уничтожили украинские разведывательные и ударные беспилотники. Всего за день ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, две гаубицы М777 и орудие М119.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.