Расчет миномета «Поднос» уничтожил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

В Минобороны отметили, что максимальная дальность стрельбы всеми имеющимися минами калибра 82 мм составляет 6 км. При этом минометный расчет может вести как беспокоящий огонь, тем самым держа противника в напряжении, так и прицельный огонь на подавление. И, несмотря на близость к линии боевого соприкосновения, минометчики работают без суеты и спешки.