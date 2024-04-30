Школьник из Намангана тайком завладел автомобилем и устроил смертельное ДТП

Подробности ДТП в Янги-Наманганском районе рассказала пресс-служба областного УВД. Авария произошла 20 апреля примерно в 18:40. Ученик 11-го класса на Lacetti, принадлежащей его дяде, сбил двух студентов. Один из парней скончался в больнице, второй получил незначительные травмы.
Сообщается, что 17-летний парень из-за неопытности потерял управление, автомобиль выехал на встречную полосу и наехал на двух студентов, стоявших на обочине.
Мать виновника ДТП шокирована случившимся и не понимает, как ее сын мог тайком завладеть ключами от машины ее брата и совершить аварию, в которой погиб человек.
Сейчас по данному факту ведется следствие.