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Школьник из Намангана тайком завладел автомобилем и устроил смертельное ДТП

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Наманганский школьник решил покататься на машине своего родственника и сбил двух студентов, один из которых скончался, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Подробности ДТП в Янги-Наманганском районе рассказала пресс-служба областного УВД. Авария произошла 20 апреля примерно в 18:40. Ученик 11-го класса на Lacetti, принадлежащей его дяде, сбил двух студентов. Один из парней скончался в больнице, второй получил незначительные травмы.

Сообщается, что 17-летний парень из-за неопытности потерял управление, автомобиль выехал на встречную полосу и наехал на двух студентов, стоявших на обочине.

Мать виновника ДТП шокирована случившимся и не понимает, как ее сын мог тайком завладеть ключами от машины ее брата и совершить аварию, в которой погиб человек.

Сейчас по данному факту ведется следствие.