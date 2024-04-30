Минобороны отчиталось о шести сбитых ATACMS

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после ночной атаки ракетами ATACMS у Симферополя обнаружили несдетонировавшие суббоеприпасы. О тайной поставке Украине ракет ATACMS 24 апреля сообщили Reuters, Politico и AP. В Белом доме подтвердили поставку.