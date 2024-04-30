ВСУ обстреляли Белгородскую область

Губернатор Вячеслав Гладков, со своей стороны, сообщил в Telegram-канале, что при обстреле никто из мирных жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, село временно остается без света. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны, добавил глава региона.