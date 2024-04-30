ВСУ обстреляли Белгородскую область

«РСЧС: Ведется обстрел Валуйского городского округа, село Старый Хутор. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в публикации.
Губернатор Вячеслав Гладков, со своей стороны, сообщил в Telegram-канале, что при обстреле никто из мирных жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, село временно остается без света. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны, добавил глава региона.
Валуйки находятся в 15 километрах от границы с Украиной, здесь живут около 30 тысяч человек. Округ постоянно подвергается ударам со стороны Украины и атакам беспилотников.
По информации губернатора, только 28 апреля ВСУ выпустили по территории Белгородской области более 60 снарядов, в том числе три минометных — по селу Старый Хутор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.