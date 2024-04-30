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ВСУ обстреляли Белгородскую область

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии областного центра.

Источник: © РИА Новости

«РСЧС: Ведется обстрел Валуйского городского округа, село Старый Хутор. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в публикации.

Губернатор Вячеслав Гладков, со своей стороны, сообщил в Telegram-канале, что при обстреле никто из мирных жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, село временно остается без света. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны, добавил глава региона.

Валуйки находятся в 15 километрах от границы с Украиной, здесь живут около 30 тысяч человек. Округ постоянно подвергается ударам со стороны Украины и атакам беспилотников.

По информации губернатора, только 28 апреля ВСУ выпустили по территории Белгородской области более 60 снарядов, в том числе три минометных — по селу Старый Хутор.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.