В Ленинградской области спасли еще одного тюлененка

«К нам приехал еще один худенький серый тюлененок с территории строящегося порта в поселке Вистино. Несколько дней он пытался там охотиться, вылезая отдохнуть на берег. Но постепенно время заплывов стало сокращаться, время лежания на берегу увеличиваться, а потом тюлень ослабел, перестал плавать и дал людям взять себя в руки», — рассказали в фонде.