В Ленинградской области спасли еще одного тюлененка

«К нам приехал еще один худенький серый тюлененок с территории строящегося порта в поселке Вистино. Несколько дней он пытался там охотиться, вылезая отдохнуть на берег. Но постепенно время заплывов стало сокращаться, время лежания на берегу увеличиваться, а потом тюлень ослабел, перестал плавать и дал людям взять себя в руки», — рассказали в фонде.
Фонд друзей балтийской нерпы был зарегистрирован в Петербурге в 2014 году. Его специалисты занимаются исследованиями и спасают, проводят реабилитацию животных. Детенышам, которые попадают в центр, дают имена, обычно в зависимости от места, где животные были найдены.
Недавно специалисты спасли самую маленькую нерпу, найденную на берегу Ладожского озера в Ленинградской области, и назвали ее Ладога. Детеныш был недоношен, весил всего 3,5 кг. Наиболее известными подопечными фонда стали Крошик и Шлиссик, которые так и не вернулись в дикую природу, а остались жить в центре.