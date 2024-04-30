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В Ленинградской области спасли еще одного тюлененка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Истощенного серого тюлененка, обнаруженного на территории строящегося порта, спасли в Ленинградской области, его привезли в центр спасения ластоногих. Об этом сообщается на странице проекта «Фонд друзей балтийской нерпы».

Источник: Reuters

«К нам приехал еще один худенький серый тюлененок с территории строящегося порта в поселке Вистино. Несколько дней он пытался там охотиться, вылезая отдохнуть на берег. Но постепенно время заплывов стало сокращаться, время лежания на берегу увеличиваться, а потом тюлень ослабел, перестал плавать и дал людям взять себя в руки», — рассказали в фонде.

Фонд друзей балтийской нерпы был зарегистрирован в Петербурге в 2014 году. Его специалисты занимаются исследованиями и спасают, проводят реабилитацию животных. Детенышам, которые попадают в центр, дают имена, обычно в зависимости от места, где животные были найдены.

Недавно специалисты спасли самую маленькую нерпу, найденную на берегу Ладожского озера в Ленинградской области, и назвали ее Ладога. Детеныш был недоношен, весил всего 3,5 кг. Наиболее известными подопечными фонда стали Крошик и Шлиссик, которые так и не вернулись в дикую природу, а остались жить в центре.

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