В Бурятии огонь охватил 20 жилых домов

«Огонь распространился на 20 жилых домов и хозяйственных построек. МЧС наращивает силы и средства. На месте работают более 70 человек и 19 единиц техники», — говорится в заявлении.
Позднее в пресс-службе ведомства уточнили, что площадь пожара выросла до десяти тысяч квадратных метров.
Во вторник вечером в Улан-Удэ загорелись жилые дома и надворные постройки. Как заявили в пресс-службе правительства Бурятии, причиной стремительного распространения огня стал ураганный ветер с порывами до 28 метров в секунду.
Глава республики Алексей Цыденов срочно выехал в микрорайоны Бурвод и Восточный, где на месте проводит совещание с членами оперативного штаба. Прокуратура начала проверку.