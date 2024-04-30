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В Бурятии огонь охватил 20 жилых домов

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Бурятии огонь распространился на 20 жилых домов и хозяйственных построек, спасатели наращивают силы и средства, сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«Огонь распространился на 20 жилых домов и хозяйственных построек. МЧС наращивает силы и средства. На месте работают более 70 человек и 19 единиц техники», — говорится в заявлении.

Позднее в пресс-службе ведомства уточнили, что площадь пожара выросла до десяти тысяч квадратных метров.

Во вторник вечером в Улан-Удэ загорелись жилые дома и надворные постройки. Как заявили в пресс-службе правительства Бурятии, причиной стремительного распространения огня стал ураганный ветер с порывами до 28 метров в секунду.

Глава республики Алексей Цыденов срочно выехал в микрорайоны Бурвод и Восточный, где на месте проводит совещание с членами оперативного штаба. Прокуратура начала проверку.

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