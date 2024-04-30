Спецназ в Тбилиси использовал перцовый спрей для разгона митингующих

Ситуация остается напряженной и на прилегающих улицах, где мобилизовано большое количество силовиков.
Спецназ вновь использовал перцовый спрей после того, как манифестанты установили перед полицейским кордоном мусорные баки.
На месте работают бригады скорой помощи. Медики промывают глаза пострадавшим специальным раствором.
Закон об иноагентах в Грузии
Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на манифестациях в те дни задержали 133 человека. Позднее власти отозвали документ.
Третьего апреля правящая партия «Грузинская мечта» вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект под названием «О прозрачности иностранного влияния». Там пояснили, что теперь вместо термина «агент иностранного влияния» в тексте используется формулировка «организация, проводящая интересы иностранной силы», остальное содержание осталось прежним.
Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие «интересы иностранных сил», должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Парламент республики 17 апреля принял законопроект в первом чтении 83 голосами. Голосование во втором чтении должно состояться 1 мая.
В Тбилиси возобновились акции протестов с требованием отозвать документ. Оппозиция утверждает, что он является аналогом российского. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.