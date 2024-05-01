Российские военные нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе, сообщило подполье

«Одесса, ночью прилетело в центре города. Одесское сопротивление пишет, что было три взрыва, второй очень мощный в направлении (площади) Куликово Поле, где находится штаб “Пивдень” (“Юг” — Прим. ред.), — сказал собеседник агентства.
По данным подполья, в направлении «прилета» поехало очень много «скорых». Вокруг площади Куликово Поле все оцеплено военными и СБУ. Между двумя ударами было слышно выход ракеты ПВО со стороны Школьного аэродрома, потом прозвучал менее сильный взрыв.
Также в 23.40 вторник был нанесен удар по городу Черноморск (ранее Ильичёвск) Одесской области, удар пришелся в стороне порта, мощный взрыв с последующей детонацией.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.