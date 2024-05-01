Семерых мигрантов выдворили за пределы РФ по итогам рейда в Мариуполе

По итогам проведенных мероприятий семеро незаконных мигрантов привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ и выдворены за пределы России.
Проверочные мероприятия на территории Донецкой Народной Республики продолжаются.
10 апреля ГУ МВД России по городу Москве сообщило, что по итогам рейдов, направленных на противодействие незаконной миграции, было принято решение о выдворении 836 иностранных граждан. Было выявлено более 6 тыс. нарушений миграционного законодательства по части правил въезда, пребывания, осуществления трудовой деятельности и иных.
На проблему в начале апреля обращал внимание и президент России Владимир Путин. Он указал на то, что нелегальная миграция часто является питательной средой для экстремистской деятельности и уголовных преступлений. Глава государства подчеркнул, что недопустимо использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии и исламофобии.
До этого, 1 апреля, МВД РФ предложило уменьшить срок пребывания мигрантов в РФ до 90 дней суммарно в течение одного календарного года. Также министерство выступило с инициативой обязать всех иностранцев при въезде в РФ проходить дактилоскопию и фотографироваться.