Семерых мигрантов выдворили за пределы РФ по итогам рейда в Мариуполе

На проблему в начале апреля обращал внимание и президент России Владимир Путин. Он указал на то, что нелегальная миграция часто является питательной средой для экстремистской деятельности и уголовных преступлений. Глава государства подчеркнул, что недопустимо использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии и исламофобии.