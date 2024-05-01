ВС РФ нанесли поражение штабу оперативного командования ВСУ «Юг»

В министерстве добавили, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) были ликвидированы беспилотники ВСУ, а также пять управляемых авиационных бомб Hammer и реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». Кроме того, в Минобороны уточнили, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение.