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ВС РФ нанесли поражение штабу оперативного командования ВСУ «Юг»

Солдаты Вооруженных сил (ВС) России поразили штаб оперативного командования украинской армии «Юг». Об этом в среду, 1 мая, сообщили в Министерстве обороны страны.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен штаб оперативного командования ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) “Юг”, а также живая сила и военная техника противника в 112-ти районах», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.

В министерстве добавили, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) были ликвидированы беспилотники ВСУ, а также пять управляемых авиационных бомб Hammer и реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». Кроме того, в Минобороны уточнили, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение.

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка и Константиновка Донецкой Народной Республики», — рассказали в ведомстве.

Ранее, 30 апреля, в Минобороны РФ заявили, что расчет 82-миллиметрового миномета «Поднос» морской пехоты Черноморского флота уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. «Поднос» в считаные минуты занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и точным огнем поразил цель.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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