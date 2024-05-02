Суд взыскал с рыбопромышленников Дальнего Востока 17,4 млрд руб

Дремлюга имеет украинское и российское гражданство, проживает за рубежом. До последнего времени он вел бизнес в России. С бизнесменом оказались аффилированы такие компании, как «Реал Девелопмент», «Краб Марин», «Мерлион», «Рыбный остров», «Краб ДМП», «Прибрежный лов» и другие, отмечали «Известия». Генпрокуратура также просила изъять их акции в пользу государства из-за разницы стоимости чистых активов и нанесенного ущерба. 12 апреля Росимуществу передали компании «Прибой-Т», «Монерон», «Севрыбфлот», «Аквамарин», «Рентэлит», «Курильский универсальный комплекс», «Симост Восток», «Приморская рыболовная компания» и «Городское эко такси», которые связывают с «крабовыми королями» Дремлюгой, Олегом Каном и Дмитрием Пашовым. Общая стоимость этих активов составила 21,8 млрд руб.