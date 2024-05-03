В Волгограде 3 мая взорвали авиабомбу в поселке Горьковский

Жители поселка Горьковский Советского района Волгограда днем 3 мая 2024 года услышали оглушительный взрыв и увидели вдали столб черного дыма. В главном управлении МЧС по Волгоградской области сайту volgograd.kp.ru сообщили, что причиной тому стало не ЧП. В поле уничтожили фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны.