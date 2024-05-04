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В Ессентуках возбудили дело после того, как мужчина поджег будку с собакой

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Ессентуках, где мужчина поджег будку с собакой, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: © РИА Новости

«В ОМВД России по городу Ессентуки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Информация о том, что мужчина поджег будку, в которой находилась собака, появилась накануне в сети Интернет», — написала Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах в Telegram-канале, на который ссылается Волк, можно увидеть, предположительно, стерилизованную собаку (у животного в ухе соответствующая бирка) с сильными ожогами головы и бедра. Как утверждает автор канала, подозреваемый недавно вышел из мест лишения свободы.

Как отметила официальный представитель МВД РФ, подозреваемый установлен и доставлен в отделение, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В свою очередь мэр Ессентуков Владимир Крутников рассказал в Telegram-канале, что подозреваемый вину не отрицает.

«За каждый поступок надо отвечать», — резюмировал мэр.