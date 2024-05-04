В Ессентуках возбудили дело после того, как мужчина поджег будку с собакой

На кадрах в Telegram-канале, на который ссылается Волк, можно увидеть, предположительно, стерилизованную собаку (у животного в ухе соответствующая бирка) с сильными ожогами головы и бедра. Как утверждает автор канала, подозреваемый недавно вышел из мест лишения свободы.