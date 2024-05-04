В Хабаровске загорелся торговый центр

«В 12.20 (хбр) 4 мая 2024 (5.20 мск — ред.) на центральный пункт пожарной связи пожарно-спасательного гарнизона города Хабаровск поступило сообщение о возгорании в здании по адресу: улица Краснореченская, 213, где расположен торговый центр», — говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели выехали на место происшествия по повышенному рангу. Уточнятся, что горит кровля здания. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Позже в Telegram-канале МЧС России сообщили, что самостоятельно вышли из здания 270 человек, на месте работают 20 спасателей и 10 единиц техники.