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В Хабаровске загорелся торговый центр

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Спасатели тушат пожар в торговом центре в Хабаровске, площадь пожара не уточняется, информации о пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

Источник: © РИА Новости

«В 12.20 (хбр) 4 мая 2024 (5.20 мск — ред.) на центральный пункт пожарной связи пожарно-спасательного гарнизона города Хабаровск поступило сообщение о возгорании в здании по адресу: улица Краснореченская, 213, где расположен торговый центр», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели выехали на место происшествия по повышенному рангу. Уточнятся, что горит кровля здания. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Позже в Telegram-канале МЧС России сообщили, что самостоятельно вышли из здания 270 человек, на месте работают 20 спасателей и 10 единиц техники.

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