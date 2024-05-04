Куандык Бишимбаев признал свою вину

Бишимбаев, обвиняемый в жестоком убийстве и истязании, обратился к присутствующим в зале, подчеркнув причину выбора открытого суда. По его словам, он выбрал открытый формат суда, чтобы показать обществу правду о случившемся. Бишимабев заявил, что многое из того, что распространяется в СМИ и соцсетях, — это неподтвержденные слухи.
В своем обращении к присяжным, Бишимбаев подчеркнул: «Я признаю, что заслуживаю наказания за свои поступки. При принятии решения прошу вас проявить справедливость и человеческое отношение».
Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова скончалась 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны. Её супруг, Куандык Бишимбаев, обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан: убийство с особой жестокостью и систематическое истязание.