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Куандык Бишимбаев признал свою вину

В ходе судебных прений по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев признал свою вину и выразил мнение о заслуженности наказания за совершенные действия, передает El.kz.

Источник: t.me/Jogargy_sot

Бишимбаев, обвиняемый в жестоком убийстве и истязании, обратился к присутствующим в зале, подчеркнув причину выбора открытого суда. По его словам, он выбрал открытый формат суда, чтобы показать обществу правду о случившемся. Бишимабев заявил, что многое из того, что распространяется в СМИ и соцсетях, — это неподтвержденные слухи.

Новость

В своем обращении к присяжным, Бишимбаев подчеркнул: «Я признаю, что заслуживаю наказания за свои поступки. При принятии решения прошу вас проявить справедливость и человеческое отношение».

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова скончалась 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны. Её супруг, Куандык Бишимбаев, обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан: убийство с особой жестокостью и систематическое истязание.