Куандык Бишимбаев признал свою вину

Бишимбаев, обвиняемый в жестоком убийстве и истязании, обратился к присутствующим в зале, подчеркнув причину выбора открытого суда. По его словам, он выбрал открытый формат суда, чтобы показать обществу правду о случившемся. Бишимабев заявил, что многое из того, что распространяется в СМИ и соцсетях, — это неподтвержденные слухи.