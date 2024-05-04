В Крыму обрушился асфальт на дороге Симферополь — Красноперекопск

В Крыму обрушилась проезжая часть на автодороге Симферополь — Красноперекопск. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства транспорта.
Инцидент произошел на шестом километре. Сотрудники «Крымавтодор» устраняют обрушение проезжей части. Планируется, что все необходимые работы завершатся к концу дня субботы, 4 мая. О причинах обвала в Минтрансе не сообщили.
— Просим водителей учитывать информацию при планировании поездок, быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, — призвали в ведомстве.