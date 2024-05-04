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В Крыму обрушился асфальт на дороге Симферополь — Красноперекопск

Обрушение асфальта на дороге Симферополь — Красноперекопск устранят 4 мая.

Источник: пресс-служба Минтранса Крыма

В Крыму обрушилась проезжая часть на автодороге Симферополь — Красноперекопск. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства транспорта.

Инцидент произошел на шестом километре. Сотрудники «Крымавтодор» устраняют обрушение проезжей части. Планируется, что все необходимые работы завершатся к концу дня субботы, 4 мая. О причинах обвала в Минтрансе не сообщили.

— Просим водителей учитывать информацию при планировании поездок, быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, — призвали в ведомстве.