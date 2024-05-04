В Симферополе восстановлено движение на обрушившейся дороге

В пятницу вечером на участке дороги Евпаторийское шоссе в районе поселка Грэсовский провалилась часть дороги. Специалисты обещали восстановить движение к концу дня 4 мая.
«Дорожники “Крымавтодора” отремонтировали обрушившийся накануне участок на автомобильной дороги Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью км 6+800, движение по трассе восстановлено», — сказано в сообщении.
Министр транспорта Крыма поблагодарил специалистов за оперативную работу.
Накануне в администрации крымской столицы сообщали, что в Симферополе с 7 по 13 мая ограничат движение по улице Элеваторной из-за ремонтных работ. Ограничение вводят в 21:00 во вторник.