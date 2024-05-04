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В Симферополе восстановлено движение на обрушившейся дороге

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. Движение транспорта по Евпаторийскому шоссе в Симферополе восстановлено. Дорожники отремонтировали провал, который образовался на полотне накануне вечером. Об этом сообщили в «Крымавтодоре».

В пятницу вечером на участке дороги Евпаторийское шоссе в районе поселка Грэсовский провалилась часть дороги. Специалисты обещали восстановить движение к концу дня 4 мая.

«Дорожники “Крымавтодора” отремонтировали обрушившийся накануне участок на автомобильной дороги Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью км 6+800, движение по трассе восстановлено», — сказано в сообщении.

Министр транспорта Крыма поблагодарил специалистов за оперативную работу.

Накануне в администрации крымской столицы сообщали, что в Симферополе с 7 по 13 мая ограничат движение по улице Элеваторной из-за ремонтных работ. Ограничение вводят в 21:00 во вторник.