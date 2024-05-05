Губернатор сообщил об обстреле ВСУ двух сел в Брянской области

«Украинские террористы совершили обстрел села Горожанка Суземского района», ― написал глава региона в Telegram-канале. По словам губернатора, пострадавших нет, однако был нанесен ущерб одному из домовладений.
Через несколько минут он также написал об обстреле села Новые Юрковичи в Климовском районе, в результате которого частично нанесен ущерб административному зданию. Пострадавших нет, добавил Богомаз.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
Вечером 4 мая Министерство обороны сообщило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области.
Также в этот день в Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух украинских беспилотников над Белгородской областью около 13:15 мск. После губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде прогремел взрыв. Он отметил, что, по предварительным данным, пострадало пять человек. Повреждения выявлены в 30 частных жилых домовладениях, а также у 10 автомобилей.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.