Губернатор сообщил об обстреле ВСУ двух сел в Брянской области

Также в этот день в Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух украинских беспилотников над Белгородской областью около 13:15 мск. После губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде прогремел взрыв. Он отметил, что, по предварительным данным, пострадало пять человек. Повреждения выявлены в 30 частных жилых домовладениях, а также у 10 автомобилей.