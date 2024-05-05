В храме Гроба Господня задержан греческий полицейский из охраны генконсула

Инцидент произошел во время церемонии схождения Благодатного огня на глазах греческой делегации во главе с замминистра иностранных дел, передает портал Neostrategy. МИД Греции, как утверждается, ограничился заявлением о расследовании обстоятельства произошедшего. По информации «Анадолу», причиной задержания стали жалобы на ссору.