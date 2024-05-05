В храме Гроба Господня задержан греческий полицейский из охраны генконсула

Инцидент произошел во время церемонии схождения Благодатного огня на глазах греческой делегации во главе с замминистра иностранных дел, передает портал Neostrategy. МИД Греции, как утверждается, ограничился заявлением о расследовании обстоятельства произошедшего. По информации «Анадолу», причиной задержания стали жалобы на ссору.
Крупнейшая оппозиционная партия «Коалиция радикальных левых — Прогрессивный альянс» потребовала от МИДа разъяснений. В заявлении партии произошедшее называется «беспрецедентным инцидентом». Оппозиция ожидает реакции правительства, «соизмеримой с серьезностью инцидента». Лидер партии Стефанос Касселакис заявил в соцсети X, что потрясен произошедшим. Он решительно осудил «этот агрессивный акт».
Благодатный огонь сошел днем в Великую субботу, накануне Пасхи, в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова. Огонь вынес Патриарх Иерусалимский Феофил III и начал раздавать его находящимся в храме людям.