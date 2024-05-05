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В храме Гроба Господня задержан греческий полицейский из охраны генконсула

Израильская полиция арестовала греческого полицейского, который входил в охрану генконсула, в храме Гроба Господня. После вмешательства МИД Греции его отпустили, сообщили источники Афинского информационного агентства. Видеозапись произошедшего опубликовало турецкое агентство «Анадолу».

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел во время церемонии схождения Благодатного огня на глазах греческой делегации во главе с замминистра иностранных дел, передает портал Neostrategy. МИД Греции, как утверждается, ограничился заявлением о расследовании обстоятельства произошедшего. По информации «Анадолу», причиной задержания стали жалобы на ссору.

Крупнейшая оппозиционная партия «Коалиция радикальных левых — Прогрессивный альянс» потребовала от МИДа разъяснений. В заявлении партии произошедшее называется «беспрецедентным инцидентом». Оппозиция ожидает реакции правительства, «соизмеримой с серьезностью инцидента». Лидер партии Стефанос Касселакис заявил в соцсети X, что потрясен произошедшим. Он решительно осудил «этот агрессивный акт».

Благодатный огонь сошел днем в Великую субботу, накануне Пасхи, в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова. Огонь вынес Патриарх Иерусалимский Феофил III и начал раздавать его находящимся в храме людям.

религии