Стали известны подробности об убитом в Ленинградской области диверсанте

«Его давно тут не было, года два, может. Видел (его), он такой был, сам по себе. Машинками занимался. Года два тут его не было. Я не помню (когда он уехал), он там был, потом исчез. Говорили, уехал куда-то в Литву», — рассказал РИА Новости другой знакомый Сурнова, владелец соседнего гаража.