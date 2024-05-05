Стали известны подробности об убитом в Ленинградской области диверсанте

После теракта появились сообщения якобы об одном из сбежавших фигурантов дела. Глава Чехова Михаил Собакин 10 апреля сообщил, что в городе действует план «Сирена». Так он отреагировал на сообщения в ряде Telegram-каналов, «что на территории городского округа Чехов укрывается пособник террористов», атаковавших «Крокус» 22 марта.
ФСБ 3 мая сообщила, что рядом со схроном в Ленинградской области ликвидировали готовившего в России теракты агента военной разведки Украины, а до этого его пытались задержать в Подмосковье. По данным спецслужб, он планировал серию терактов в России, в том числе на объектах Минобороны.
Как удалось выяснить корреспондентам РИА Новости, Сурнов ранее был руководителем гаражного кооператива «Стрела-2» в подмосковном Королеве. Члены кооператива, опознавшие его по фотографии, рассказали, что он там также работал механиком, специализировался на японских автомобилях.
«Он занимался “япошками”, хороший мастер был, и ночью приезжали, и днем к нему… Мы не общались тесно, а так да, машины к нему заезжали, “япошки”. Нормальный был человек. Он тут воров ловил. Даже до председательства. В одном гараже что-то своровали, по камерам выявил», — рассказал один из собеседников агентства.
Но, по их словам, после объявления частичной мобилизации он в один день оставил все и уехал из России. Согласно открытым данным, с 7 декабря 2022 года председателем кооператива уже числился другой гражданин России.
«Как мне сказали, он за один день ключи оставил и уехал (из России в 2022 году) после объявления мобилизации», — рассказал РИА Новости знакомый предполагаемого фигуранта.
По его словам, он более десяти лет владел гаражом в этом кооперативе, где занимался ремонтом машин.
«Его давно тут не было, года два, может. Видел (его), он такой был, сам по себе. Машинками занимался. Года два тут его не было. Я не помню (когда он уехал), он там был, потом исчез. Говорили, уехал куда-то в Литву», — рассказал РИА Новости другой знакомый Сурнова, владелец соседнего гаража.
О том, что мужчина находился в Литве, сообщали и в ФСБ. По их данным, он прибыл в Московский регион из Литвы в марте 2024 года. Кроме того, на странице жены Николая Ирины Сурновой на Facebook* местом жительства указан Вильнюс. На другой же странице у Ирины местом жительства значится город Королев.
По словам знакомых, информация о причастности Сурнова к теракту и к готовившимся диверсиям стали неожиданностью, поскольку ничего подозрительного за обвиняемым не замечали.
«Он продал (гараж) уже давно, он как уехал, продал», — отметил собеседник агентства.
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