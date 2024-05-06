Жителей Пермского края напугал дым над Урочищем Татьябор

Дым над Урочищем Татьябор напугал жителей Пермского края.
По данным источника сайта perm.aif.ru, дым виднелся над лесным массивом со стороны села Кривец вечером 5 мая.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.
По данным ведомства, о возгорании стало известно вечером 4 мая. В оперативные службы сообщили о видимом пожаре в районе Урочища Татьябор в Ильинском округе. На место выехали огнеборцы пожарной части УГПС Пермского края № 113.
На месте горела и тлела травяная подстилка в камышовых зарослях. Происшествие случилось на острове в реке Обва.
По данным Минтербеза Прикамья, на данный момент продолжается тление травяной подстилки. Работники администрации Ильинского округа организовали дежурство для контроля над ситуацией.
Пострадавших и угрозы населённым пунктам нет. Сотрудники ГУ МЧС устанавливают обстоятельства и причину возникновения пожара.