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Жителей Пермского края напугал дым над Урочищем Татьябор

Инцидент произошёл вечером 4 мая.

Источник: Аргументы и факты

Дым над Урочищем Татьябор напугал жителей Пермского края.

По данным источника сайта perm.aif.ru, дым виднелся над лесным массивом со стороны села Кривец вечером 5 мая.

Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.

По данным ведомства, о возгорании стало известно вечером 4 мая. В оперативные службы сообщили о видимом пожаре в районе Урочища Татьябор в Ильинском округе. На место выехали огнеборцы пожарной части УГПС Пермского края № 113.

На месте горела и тлела травяная подстилка в камышовых зарослях. Происшествие случилось на острове в реке Обва.

По данным Минтербеза Прикамья, на данный момент продолжается тление травяной подстилки. Работники администрации Ильинского округа организовали дежурство для контроля над ситуацией.

Пострадавших и угрозы населённым пунктам нет. Сотрудники ГУ МЧС устанавливают обстоятельства и причину возникновения пожара.

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