В Тамбове задержали россиянина, пытавшегося подорвать здания судов

«ФСБ РФ совместно с сотрудниками РЖД в городе Тамбове пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1980 года рождения, осуществлявшего подготовку подрыва самодельных взрывных устройств у зданий Тамбовского областного и арбитражного судов по указанию украинских спецслужб», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе обхода территорий, прилегающих к железнодорожному вокзалу Тамбова, сотрудники РЖД заметили подозрительного мужчину, который закладывал неизвестные предметы в строительный мусор. Прибывшим по вызову нарядом охраны он был задержан, на место происшествия вызвана оперативно-следственная группа ФСБ России.
Отмечается, что в ходе осмотра под строительным мусором были обнаружены два самодельно изготовленных взрывных устройства, которые были обезврежены специалистами-взрывотехниками. В ходе опроса задержанный сообщил, что после начала СВО регулярно посещал различные тематические интернет-ресурсы, в том числе сайты проукраинских террористических организаций, где в июле 2023 года завербован украинскими спецслужбами для проведения диверсий и терактов на территории России.
«В начале марта 2024 года ему была поставлена задача: совершить диверсионно-террористические акты в отношении Тамбовского областного и Тамбовского арбитражного судов… Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавляется в сообщении.