В Тамбове задержали россиянина, пытавшегося подорвать здания судов

Отмечается, что в ходе осмотра под строительным мусором были обнаружены два самодельно изготовленных взрывных устройства, которые были обезврежены специалистами-взрывотехниками. В ходе опроса задержанный сообщил, что после начала СВО регулярно посещал различные тематические интернет-ресурсы, в том числе сайты проукраинских террористических организаций, где в июле 2023 года завербован украинскими спецслужбами для проведения диверсий и терактов на территории России.