Украина сообщила о массовых отключениях света после ударов

Минобороны России регулярно докладывает об ударах по энергетическим объектам Украины. Только за последнюю неделю с 28 апреля по 4 мая войска нанесли 25 групповых ударов по целям, среди которых были энергообъекты. «После серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить», — говорил российский президент Владимир Путин.