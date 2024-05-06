МВД разъяснило объявление в розыск ряда украинских политиков

Ранее МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского, следует из базы ведомства. Министерство сообщило, что он разыскивается по статье УК, однако статья, по которой он разыскивается, не разглашается. Также министерство объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-главу СНБО, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова, экс-главу МВД Украины Арсена Авакова и других деятелей украинской политики.
«Распространяется информация о том, что МВД России объявило в розыск ряд бывших и действующих государственных деятелей Украины. В ведомстве уточнили, что МВД России является техническим исполнителем, который на своем интернет-ресурсе по инициативе различных следственных органов, органов дознания и судебных органов размещает и удаляет сведения о лицах, находящихся в розыске», — говорится в сообщении на сайте МВД Медиа.
В ведомстве подчеркнули, что в данном случае решение об объявлении в розыск и о его прекращении принимается СК России и его территориальными подразделениями.