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На теле ликвидированного в ЛНР наемника обнаружили шевроны с флагом Франции

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Шевроны с изображением флага Франции найдены на теле наемника, ликвидированного российскими войсками под Белогоровкой в ЛНР. В распоряжении РИА Новости оказалось видео с захваченного опорного пункта, на одном из трупов несколько шевронов, один в виде перевернутого флага Франции, а на рукаве шеврон с флагом Франции в стиле милитари.

Источник: © РИА Новости

По данным источника РИА Новости в силовых структурах, видео снято штурмовиком одного из подразделений ВС России под Белогоровкой, за которую идут бои.

Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в интервью иностранным СМИ сообщил, что Франция направила солдат Иностранного легиона на Украину. В МИД Франции эту информацию опровергли.

Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, «ничего исключать нельзя». В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет «достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт», это «абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет».

Министр обороны Сергей Шойгу в телефонном разговоре предупредил французского коллегу Себастьяна Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.