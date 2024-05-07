Sky News сообщил о взломе минобороны Великобритании китайскими хакерами

Ранее, 7 февраля, в национальной комиссии по информатике и гражданским свободам Франции (CNIL) сообщили, что личные данные более 33 млн французских граждан, включая даты рождения, номер и детали социального страхования и данные семейного положения были скомпрометированы в результате кибератаки на медицинские страховые компании. Отмечалось, что утечка не коснулась банковских данных, номеров телефонов, почтовых и электронных адресов.