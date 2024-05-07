Израильские танки вошли в Рафах

Накануне вечером израильские военные сообщили, что наносят целенаправленные удары по объектам ХАМАС в восточной части Рафаха. Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что военный кабинет страны не отказался от планов наступления на город, хотя палестинская группировка приняла предложение посредников из Катара и Египта о прекращении огня в секторе Газа. Соглашение предусматривает несколько этапов, как писал Al Araby Al Jadeed, и включает освобождение израильских заложников в обмен на выход палестинских заключенных из израильских тюрем.