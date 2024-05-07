На Кубани «черные лесорубы» вырубили лес на 45 миллионов рублей

Мы писали, «черные» лесорубы из Туапсе выплатили государству 230 миллионов рублей. Из приговора следует, что с июля 2019 года по ноябрь 2020 года участники ОПГ в составе 10 человек вырубали лес. Они распределили роли и использовали тракторы, бульдозеры и бензопилы. За период с июля по ноябрь 2019 года они незаконно вырубили 318 деревьев различных пород.