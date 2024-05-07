На Кубани «черные лесорубы» вырубили лес на 45 миллионов рублей

За незаконную рубку лесных насаждений возбудили три уголовных дела.
Три факта вырубки леса общим объемом 222 кубических метра выявили в Апшеронском районе в апреле текущего года. Нанесенный ущерб превышает 45 миллионов рублей.
Уголовные дела возбуждены по ч.3 ст. 260 УК РФ. Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле в прокуратуре района.
Напомним, за незаконную вырубку деревьев под Новороссийском возбудили уголовное дело. В ходе проведенной проверки установлен факт незаконной рубки лесных насаждений. В районе Верхнебаканского вырубили граб, ясень, ольху и клен на общую сумму более 2 миллионов рублей.
Мы писали, «черные» лесорубы из Туапсе выплатили государству 230 миллионов рублей. Из приговора следует, что с июля 2019 года по ноябрь 2020 года участники ОПГ в составе 10 человек вырубали лес. Они распределили роли и использовали тракторы, бульдозеры и бензопилы. За период с июля по ноябрь 2019 года они незаконно вырубили 318 деревьев различных пород.