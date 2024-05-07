СК раскрыл детали дела задержанного министра транспорта Башкирии

В мае 2023 года Клебанов — член совета директоров АО «Башкиравтодор» — потребовал от гендиректора компании-перевозчика и его заместителя 5 млн руб. «за общее покровительство и способствование в получении ими платежей за ранее выполненные работы». В случае отказа тот пригрозил создать «искусственные препятствия в получении оплаты», ему передали взятку.