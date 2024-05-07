Полиция сообщила подробности задержания американца во Владивостоке

Речь идет о старшем сержанте Гордоне Бэке. По данным NBC News, он проходил службу в Южной Корее, а перед возвращением домой решил заехать во Владивосток, чтобы навестить женщину, с которой у него были романтические отношения. Его задержали 2 мая и арестовали утром 7 мая.