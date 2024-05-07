«Завязал шланг и спустил ему»: таксист из Киргизии помог пожарным спасти мужчину, застрявшего на окне горящей высотки

— Я приехал на машине. У меня такси, — рассказал «КП-Екатеринбург» Бобур Каримов. — Смотрю, дом горит, люди наверху кричат. А там дверь открыта. Улицу эту я с детства знаю. Поднимаюсь, а там пожарный со шлангом идет. Смотрю, он устал. Я говорю: «Давай помогу». Поднимаю шланг. Поднялся туда, смотрю, пацан кричит (который сидел на окне). На крыше шланг я привязал к тумбе. Я завязывал шланг и спускал ему. А он потом держался за него и спускался вниз.