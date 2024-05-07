В Уфе нетрезвая девушка накинулась на незнакомку с ножом

Известно, что напавшую не пропустила охрана заведения за то, что она была в нетрезвом состоянии. Свою злобу она решила сорвать на незнакомой девушке, которая оказалась поблизости. Во время потасовки злоумышленница достала нож и нанесла два удара.
В пресс-службе МВД Башкирии журналистам портала сообщили, что обе участница конфликта были доставлены в отдел полиции. На напавшую составили административный протокол за появление в общественном месте в нетрезвом виде. А вторую отправили проходить судмедэкспертизу.