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В Уфе нетрезвая девушка накинулась на незнакомку с ножом

В Уфе возле одного из ночных заведений на Гостином дворе пьяная девушка накинулась на незнакомку с ножом, сообщает портал Ufanovosti.ru.

Источник: t.me/s/ufa_rb

Известно, что напавшую не пропустила охрана заведения за то, что она была в нетрезвом состоянии. Свою злобу она решила сорвать на незнакомой девушке, которая оказалась поблизости. Во время потасовки злоумышленница достала нож и нанесла два удара.

В пресс-службе МВД Башкирии журналистам портала сообщили, что обе участница конфликта были доставлены в отдел полиции. На напавшую составили административный протокол за появление в общественном месте в нетрезвом виде. А вторую отправили проходить судмедэкспертизу.