ВСУ ударили по нефтебазе в Луганске

ВСУ в последние месяцы нарастили удары по российским нефтяным объектам. Власти США попросили украинских коллег не наносить ущерб этим целям, чтобы не спровоцировать Россию на мощный ответ и не вызвать энергетический кризис на рынке, однако Киев отказался. Президент Владимир Зеленский пояснил, что только Украина будет выбирать цели.