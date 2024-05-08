Судебный процесс по делу Трампа о хранении секретных документов отложен

2 сентября 2022 года агенты ФБР при обыске в доме Трампа изъяли почти сотню документов различных уровней секретности. После этого, 22 сентября, политик заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, он рассекретил, еще будучи президентом.