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Судебный процесс по делу Трампа о хранении секретных документов отложен

Дело бывшего президента США Дональда Трампа о ненадлежащем хранении секретных документов отложено на неопределенный срок. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на материалы суда по Южному округу штата Флорида.

Источник: AP 2023

«Федеральный судья во вторник на неопределенный срок отложил судебный процесс по делу о секретных уголовных документах бывшего президента Дональда Трампа, следует из материалов суда», — говорится в публикации.

Окружной судья Эйлин Кэнон отметила, что «было бы неосмотрительно» определять дату суда «на данном этапе», когда различные досудебные вопросы еще не решены. Она добавила, что необходима дополнительная досудебная и судебная подготовка, необходимая для представления этого дела присяжным.

«Таким образом, суд отменяет текущую дату судебного разбирательства — 20 мая 2024 года (и связанное с ней календарное заседание), которая будет перенесена отдельным постановлением», — привел телеканал ее слова.

Ранее, 21 апреля, агентство Bloomberg сообщило, что по итогам марта экс-президент США Дональд Трамп потратил $4,9 млн на судебные издержки. Тем временем из отчетов о финансировании его предвыборной кампании стало известно, что на счетах для оплаты услуг адвокатов Трампа осталось всего $6,8 млн. Таким образом, пишет Bloomberg, бывший президент США вынужден искать новые источники финансирования, чтобы покрыть расходы на адвокатов.

Первое из четырех судебных заседаний по уголовному делу о фальсификации деловой документации против Трампа началось в Нью-Йорке 15 апреля. Сам же он назвал этот уголовный процесс политическим преследованием со стороны действующего президента Джо Байдена.

До этого, 14 марта, суд отказал Трампу в прекращении дела о ненадлежащем хранении секретных документов. В решении федерального судьи Эйлин Кэннон говорится, что ходатайство Трампа о снятии пунктов обвинения отклонено на основании неконституционности.

2 сентября 2022 года агенты ФБР при обыске в доме Трампа изъяли почти сотню документов различных уровней секретности. После этого, 22 сентября, политик заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, он рассекретил, еще будучи президентом.

На данный момент Трампу предъявлено 91 обвинение. В общей сложности ему грозит более 700 лет тюремного заключения.

Трамп Дональд