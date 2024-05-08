Израиль открыл КПП для доставки помощи в сектор Газа

В ночь на 7 мая ЦАХАЛ приступила к операции в Рафахе, где находится больше половины населения всего сектора Газа. Предварительно они призвали жителей восточных кварталов Рафаха эвакуироваться в специальную гуманитарную зону Аль-Муаси, расположенную вблизи населенного пункта Хан-Юнис на юге сектора Газа. К утру 7 мая израильским военным удалось установить контроль над палестинской стороной КПП «Рафах» на границе с Египтом.