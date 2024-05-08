В Уфе около лицея школьник угодил под колеса иномарки.

В Уфе около одного из лицеев города днем 8 мая школьник угодил под колеса иномарки. В соцсетях появился момент наезда на мальчика. На записи видно, что учащийся, убегая от товарища, внезапно выбежал на пешеходный переход. В этот момент его сбил автомобиль, который для дворовой территории двигался достаточно быстро и даже не притормозил около «зебры».