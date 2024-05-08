В Уфе около лицея школьник угодил под колеса иномарки.

В Уфе около одного из лицеев города днем 8 мая школьник угодил под колеса иномарки. В соцсетях появился момент наезда на мальчика. На записи видно, что учащийся, убегая от товарища, внезапно выбежал на пешеходный переход. В этот момент его сбил автомобиль, который для дворовой территории двигался достаточно быстро и даже не притормозил около «зебры».
По предварительным данным, пострадавшего увезли в больницу на машине скорой помощи.
«Башинформ» обратился за комментарием по поводу данного ДТП в пресс-службу столичной госавтоинспекции.
«По предварительным данным, сегодня около часа дня 34-летний водитель, управляя “Черри Тигго”, следуя по дворовой территории по улице Комсомольской, допустил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть. В результате дорожной аварии мальчик с различными травмами машиной скорой помощи доставлен в медицинское учреждение. По факту ДТП начато административное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — проинформировали в ведомстве.