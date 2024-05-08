В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

В марте в Липецкой области ввели двухуровневую систему оповещения при угрозе атаки беспилотников. В ней будет две степени опасности — желтая и красная, сейчас действует желтая. Он означает, что вблизи границы Липецкой области заметили дроны. Красный уровень означает, что обнаружена прямая угроза объектам инфраструктуры области.